Almaty 2017, nel curling vincono Canada e Regno Unito

Sono due gli sport di squadra alle Universiadi Invernali; l’hockey su ghiaccio e il curling. Se i verdetti per l’hockey non sono ancora arrivati tutti, nel curling, invece, le competizioni si sono concluse sia per gli uomini che per le donne.

Tra le donne, ad assegnare l’oro è stata la finale tra Canada e Russia. Una sfida che era già andata in scena anche durante i gironi e che in entrambi i casi ha dato lo stesso risultato: le canadesi si sono imposte con un discreto margine sulle russe.

La finale ha visto il Canada vincere per 8 a 3, confermandosi la nazionale più forte di questi giochi. Mai una sconfitta, dritte fino alla finale. Alle russe non è rimasto che accomodarsi sul secondo gradino del podio e gioire comunque di una bella medaglia d’argento.

La finalina per il terzo posto aveva visto impegnate Svezia e Svizzera, in un appassionate derby europeo. Le due nazioni si erano incontrate proprio in occasione della prima competizione e in quel caso la Svizzera aveva avuto la meglio per 7 a 6. Ma in finale le cose sono andate diversamente e le svedesi sono riuscite a conquistare il bronzo, vincendo 6 a 3.

La finale degli uomini ha visto impegnato il Regno Unito e la Svezia. Già vincitori in occasione del primo incontro il 1° febbraio, i britannici hanno riconfermato la loro supremazia contro gli scandinavi, vincendo in finale per 8 a 6 e conquistando la primissima medaglia del Regno Unito a questi giochi.

Il terzo gradino del podio se lo sono giocati Norvegia e Repubblica Ceca, con i norvegesi che hanno avuto la meglio per 7 a 3, riuscendo così a vincere la prima medaglia della Norvegia alle Universiadi Invernali di Almaty.