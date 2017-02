Almaty 2017, Russia oro nell’hockey

La Russia ha chiuso alla grande l’avventura alle Universiadi Invernali di Almaty, in Kazakistan. L’ennesimo oro conquistato conferma anche la leadership assoluta nell’hockey su ghiaccio grazie al successo sia in campo femminile che in campo maschile.

La finale femminile ha visto scendere in campo Russia contro Canada, uno scontro fra titani dell’hockey che era andato in scena anche alla scorse Universiadi Invernali. E come in Spagna nel 2015, anche il risultato di Almaty è stato favorevole alle russe, che si sono portate in vantaggio già nel primo tempo. Le canadesi hanno provato a reagire, ma il gioco duro delle russe ha avuto la meglio: la gara si è conclusa per 4 a 1 con un meritato oro.

La finalina per il terzo posto ha visto impegnati gli Stati Uniti che si sono imposti per 3 a 0 contro la Cina.

Tra gli uomini la finale è stata ancora più dura, dato che si è giocata tra la Russia e i padroni di casa. Una finale sofferta, che ha visto i russi avere la meglio sui kazaki per un solo punto. Un po’ di rammarico per il Kazakistan che ha perso una bella occasione per vincere un altro oro.

Per la finalina per il terzo posto sono scesi in campo il Canada e la Repubblica Ceca. Anche in questo caso, una sola differenza tra le reti segnate, con la gara che si è chiusa per 4 a 3 in favore del Canada.

Con queste ultime due medaglie d’oro, la Russia si è assestata su un totale di 29 medaglie del metallo prezioso conquistate a questi giochi universitari. Le medaglie d’argento sono state 27, quelle di bronzo 15, per un incredibile totale di 71 medaglie.