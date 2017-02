Almaty 2017, si chiudono le gare di salto

A tre giornate dalla chiusura definitiva dell’edizione 2017 delle Universiadi Invernali, si archiviano già le gare di salto con gli sci.

L’ultima specialità ad assegnare medaglie è stata quella a squadre. Ancora una volta, su tutte, si è alzata la bandiera giapponese, che ha conquistato un’altra medaglia d’oro nel salto con gli sci, dopo quelle vinte dagli atleti nelle categorie individuali.

È stata la squadra femminile a mettersi al collo il metallo più prezioso, grazie ad un punteggio finale di 432.8. La squadra nipponica, formata dall’oro e dall’argento delle competizioni individuali, Haruka Iwasa e Yuka Kobayashi, si è imposta davanti alla squadra ceca formata da Karolína Indráčková e Marta Křepelková. Il terzo gradino del podio è andato alla Russia di Stefaniya Nadimova e Alena Sutiagina.

Tra gli uomini è stata invece la Russia di Aleksandr Bazhenov, Roman Sergeevich Trofimov e Mikhail Maksimochkin a salire sul gradi più alto del podio, seguita dalla Slovenia e dalla Polonia. Per la Slovenia hanno gareggiato Anze Lavtizar, Andraz Modic e Aljaz Vodan, mentre per la Polonia sono scesi in pista Krzysztof Mietus, Stanislaw Biela e Przemyslaw Kantyka. Lontano dal podio il Giappone, che con Naoki Nakamura si era invece aggiudicato il titolo individuale.

Grazie a questo nuovo successo nel salto con gli sci, il Giappone è salito a quota 5 medaglie d’oro, che sommate alle 11 d’argento e alle 9 di bronzo portano il Paese del Sol Levante a 25 medaglie totali, per la 4° posizione complessiva.

Il primo posto del medagliere resta della Russia, salita a quota 51 medaglie (di cui addirittura 19 d’oro), seguita dal Kazakistan, con un totale di 23 medaglie (10 sono quelle d’oro), con il terzo posto della Corea del Sud, a quota 13 medaglie (di cui ben 7 d’oro).