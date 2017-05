Atleta universitaria votata come migliore giocatrice di calcio a 5 del mondo per il terzo anno

Amanda Lyssa faceva parte della Nazionale Universitaria Brasiliana che ha vinto l’oro al 15° Campionato del Mondo Universitario di calcio a 5, che si è tenuto lo scorso anno in Brasile. Nel 2014, in Spagna, Amandinha ha debuttato in nazionale, quando il Brasile ha conquistato il primo posto per la quanta volta.

Per la studentessa in fisioterapia, vincere questo titolo rappresenta un riconoscimento del lavoro fatto, un impegno iniziato in maniera professionale a 16 anni. “Sono orgogliosa della mia famiglia, della mia squadra e del mio paese. Ho sempre voluto essere un esempio per le altre ragazze.” Oltre a partecipare a competizioni internazionali l’atleta difende anche la sua Università in diverse competizioni del calendario sportivo nazionale, come la Lega Sportiva Universitaria e i Giochi Universitari Brasiliani (JUBs).

Amandinha ha vinto anche un titolo nella Coppa del Mondo FIFA, con la Nazionale Brasiliana di futsal, e la Lega Nazionale. Nella Coppa del Mondo FIFA, è stata scelta come migliore giocatrice. Il suo goal, contro il Portogallo, ha regalato la medaglia d’oro al Brasile. Nel 2015, nelle finali del torneo mondiale contro la Russia, ha segnato due dei tre goal della partita. Come la squadra femminile, Amandinha è cinque volte Campionessa del Mondo.