Combinata alpina, oro per il lettone Kristaps Zvejnieks

Ancora una giornata di medaglie per la disciplina dello sci alpino. Questa volta è toccato agli atleti che partecipano alla combinata alpina scendere la ripida discesa della pista di Almaty, per giocarsi il tutto per tutto sul filo del centesimo.

Ad avere la meglio sugli avversari è stato il lettone Kristaps Zvejnieks, primo già dopo il super G. Avendo ottenuto il secondo miglior tempo nello slalom, Zvejnieks ha potuto conquistare la prima medaglia d’oro per la Lettonia, concludendo le gare con il tempo totale di 2:02.20.

La medaglia di argento è andata all’olandese Maarten Meiners, che solo decimo dopo il super G, è riuscito a completare lo slalom conquistando un parziale terzo posto, che gli è poi valso il secondo gradino del podio, con un tempo totale di 2:03.08.

Infine, la medaglia di bronzo è andata allo slovacco Matej Falat, grazie ad uno strepitoso primo posto nello slalom. Nel super G lo slovacco era arrivato solo 12°, ma la combinata tra le due discipline gli ha regalato la gioia del podio, grazie ad un tempo totale di 2:03.21.

Speranze infrante per l’Italia, con Michelangelo Tentori che dopo il super G era terzo, ma che ha pagato il 15° posto nello slalom, concludendo la gara al 6° posto con il tempo di 2:03.91.

Ora Tentori ha ancora a disposizione due chance per tentare di mettersi al collo un’altra medaglia, dopo quella vinta nel super g: sarà infatti impegnato sia nello slalom che nello slalom gigante.

Anche le azzurre impegnate nella combinata alpina non sono state fortunate: Veronica Olivieri è arrivata 5°, mentre Petra Smaldore si è classificata 6°. La vittoria è andata alla russa Anastasiia Silanteva, davanti alla bielorussa Maria Shakanova e alla slovacca Barbara Kontorova.