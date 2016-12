Napoli 2019, il conto alla rovescia è iniziato

Un pubblico numeroso ha dato il benvenuto, in quello che è stato molto più di un semplice sopralluogo, al presidente dell’ARU, Raimondo Pasquino, che ha avuto il compito di aprire ufficialmente i lavori. A seguire si sono registrati gli interventi di Lorenzo Lentini, presidente del CUSI (NUSF), di Gianluca Basile, direttore dell’Agenzia Regionale per le Universiadi (ARU) e di Annapaola Voto (direttore istituzionale dell’ARU). L’importanza dell’Italia nella storia delle Universiadi è stata più volte sottolineata durante il meeting: nata nel nostro paese settant’anni fa, la FISU non a caso scelse di assegnare proprio all’Italia la prima edizione delle Univeriadi e, ora, Napoli rappresenta la scelta più logica e consona per le celebrare la trentesima rassegna.

FISU era presente con il SU Department, guidato dal direttore Marc Vandenplas, insieme al responsabile del CTI-EU e vicepresidente Jean-Paul Clemençon e a Mauro Nasciuti, vicepresidente del CTI e coordinatore tecnico per quanto riguarda Napoli 2019.

Durante il meeting sono state fissate le date per quanto riguarda le ispezioni e i controlli di routine sull’andamento dei lavori:

Gruppo 1 (7-9 dicembre): atletica, basket, calcio, volley e pallanuoto.

Groppo 2 (10-11 dicembre): ginnastica artistica e ritmica, tuffi, scherma, nuoto e tennis.

Gruppo 3 (12-13 dicembre): tiro con l’arco, judo, tennistavolo, taekwondo, vela e specialità di tiro.