Gli atleti BUCS vincono con onore e si preparano alla fase internazionale

Più di 1.300 atleti – studenti sono scesi sulle piste dello Stadio Internazionale di Atletica di Bedford, con alcune importanti performance e record registrati nel corso dei tre giorni di competizioni. Per molti concorrenti britannici, è stata l’occasione di mettersi in luce per rientrare tra i selezionati alle prossime Universiadi Estive di Taipei.

Un record vecchio di 17 anni è caduto sulla pista, grazie a Cameron Chalmers di Bath che ha vinto il suo quarto titolo consecutivo nei 400 metri, con un nuovo record BUCS di 45,71. Il suo tempo è stato anche un nuovo record nazionale di Guernsey. “Sono stato abbastanza nervoso tutto il fine settimana,” ha dichiarato Chalmers dopo la gara “non vedevo l’ora di partire perché mi sono allenato così bene: ho registrato alcuni tempi veramente veloci in allenamento. Il mio obiettivo per la stagione era di rimanere sotto i 46 secondi. Sono così felice, non credevo di correre così veloce, pensavo che forse avrei fermato il cronometro a 46.1 o 46.2. Ma quando ho visto il tempo è stato incredibile.”

Jonathon Hopkins (Cardiff Metropolitan) ha vinto il suo terzo titolo consecutivo nei 3.000 metri, stabilendo un nuovo record per il Campionato BUCS a 8.39.42, mentre il dominio di Loughborough è ancora evidente con Jessica Judd che ha conquistato un doppio successo, negli 800 metri e nei 5.000 metri, nello stesso giorno.

Taylor Campbell di Loughborough ha fissato un nuovo record per il Campionato BUCS con 73,40 metri nel tiro a martello maschile, che gli ha regalato l’oro, battendo il record precedente di sette anni fa, mentre Charlie Myers di Northumbria ha saltato 5,35 metri nel salto con l’asta conquistando l’oro e il record. Un altro risultato notevole è stato quello di Yooucef Zatat dell’Università di East London che ha vinto il suo quarto oro BUCS consecutivo nel getto del peso, con un tiro di 17,23 metri.

Nel frattempo, sono caduti anche alcuni record britannici con un doppio successo per Vanessa Wallace (F34) dell’Università di East London, che ha ottenuto un nuovo record britannico nel lancio del disco da seduto e anche nel lancio del peso da seduto (17,36m). Poco dopo, Stacie Gaston (F57) di Middlesex ha impostato un record britannico di 17,33m nel lancio del peso da seduto, che si è aggiunto a quello ottenuto con il lancio del disco da seduto (F57) che aveva ottenuto il giorno precedente. Joshua Bain di Loughborough ha migliorato il record britannico nel lancio ambulante uomini categoria F37.