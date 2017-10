In Uganda la NUSF continua lo sviluppo del Basket nei campus

Con l’ulteriore scopo di dare un impulso anche al resto dell’Africa , viene inaugurata una nuova competizione di basket, la University Floodlight Basketball, presso l’Università di Makerere, dal 30 settembre all’11 novembre 2017.

Questa competizione sarà la prima del suo genere in Uganda. Saranno 10 le istituzioni universitarie rappresentate nelle competizioni, sia tra gli uomini che tra le donne: la Makerere University, la Ndejje, la Nkumba, l’UCU, la Kyambogo, la Cavendish University, l’IUEA, la KIU, la Kampala University e l’Uganda Martyrs.

Questa sfida riunirà studenti universitari con i loro equivalenti che partecipano alla Lega Nazionale di Basket, per competere in un evento unico nel suo genere. L’ultima volta in cui un’Università ha giocato fuori dalla Lega Nazionale di Basket fu nel 2015 durante il Zuku University Basket League. Da allora, solo le università che hanno giocato nella FUBA (Federation of Uganda Basket Association) come la UCU e la Ndejje hanno avuto l’opportunità di raccogliere la sfida.

“Siamo contenti di questo ulteriore passo avanti nello sport. Abbiamo un nuovo nome e speriamo che questo evento contribuirà a migliorare il gioco del basket” ha dichiarato all’inaugurazione Peninnah Kabenge, la presidente della NUSF (National University Sport Federation).