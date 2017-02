A 27 anni, Jakub Kot ha raggiunto il limite massimo di età per poter partecipare alle Universiadi, e quelle di Almaty, in Kazakhistan, saranno le ultime della sua carriera. Si è già messo al collo due medaglie di bronzo (Turchia 2011 e Slovacchia 2015), coronando una passione di famiglia: anche il fratello Maciej è un saltatore, così come la madre è stata una ex-atleta delle Universiadi.

Lo avevamo già conosciuto meglio come sportivo, ma Jakub si è voluto anche divertire nel nostro simpaticissimo format "This or That" in cui ha espresso le sue preferenze in termini sportivi, musicali, culinari etc...

Video - Jakub Kot: "Lewandowski meglio di Cristiano Ronaldo" 01:38

