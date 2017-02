Jakub Kot, lo ski-jumper figlio d’arte alla sua ultima Universiade

A 27 anni, Jakub Kot ha raggiunto il limite massimo di età per poter partecipare alle Universiadi, e quelle di Almaty, in Kazakhistan, saranno le ultime della sua carriera. Si è già messo al collo due medaglie di bronzo (Turchia 2011 e Slovacchia 2015), coronando una passione di famiglia: anche il fratello Maciej è un saltatore, così come la madre è stata una ex-atleta delle Universiadi.

" Le Universiadi sono una competizione differente. Qui rappresentiamo il nostro Paese, abbiamo la scritta Polonia sulla tuta. Tutto è possibile se lavori duramente. Ho sempre sognato di diventare uno ski jumper, ma forse non era questo che era stato scritto per me nelle stelle. Ma se si cerca di raggiungere un obiettivo con tutte le forze, questo arriverà. "

Video - Universiadi, Jakub Kot: "E' bello poter rappresentare la Polonia" 05:45

Jakub studia Turismo e presto avrà un figlio dalla compagna, che non ha potuto seguirlo nella sua avventura ad Almaty: un peccato, perché è stato anche portabandiera della Polonia durante la cerimonia di apertura dei Giochi.

" Sono orgoglioso, sorpreso ed emozionato per poter portare la bandiera del mio Paese nella cerimonia di apertura. È eccitante essere in testa al nostro team. Abbiamo una grande responsabilità: non siamo venuti qui per rilassarci, ma per gareggiare. "

Segui le Universiadi invernali di Almaty LIVE su Eurosport e www.eurosportplayer.it!