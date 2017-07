La sprinter sudafricana che punta all’oro alle Universiadi 2017

In vista dell’evento del prossimo mese a Taipei, la stella nascente Tamzin Thomas punta a continuare questo trend anche nella gara femminile.

Nel 2013 in Kazan, Anaso Jobodwana (che ha poi partecipato anche alle Olimpiadi arrivando alle finali) ha conquistato l’oro per il Sud Africa sia nei 100 metri che nei 200 metri, mentre due anni dopo a Gwangju, Akani Simbine (detentore del racord nazionale sudafricano) conquistò i 100 metri, eguagliando gli sforzi del suo compatriota in Russia.

Dopo aver seguito i risultati dei due compatrioti, Thomas (iscritta al primo anno di Arte all’Università di Western Cape) ha detto di essere molto ispirata dalle loro gesta, e di essere anche determinata a continuare la supremazia nazionale nelle gare sprint.

“Il mio obiettivo è quello di essere la prima donna sudafricana a competere sia nella finale dei 100 metri che in quella dei 200 metri alle Universiadi. Arrivata a quel punto, tutto potrebbe succedere. Sarà uno splendido palcoscenico per far vedere quello di cui sono capace” ha detto Thomas alla FISU.

Ad appena 19 anni, Thomas ha già conquistato un impressionate numero di riconoscimenti, vincendo l’oro nei 100 metri ai campionati africani junior, partecipando ai campionati della gioventù sudafricani a 15 anni e venendo scelta a rappresentare il Sud Africa nella staffetta 4x100m nel campionato continentale lo scorso anno.

Thomas ha passato gli ultimi mesi allenandosi e gareggiando in Europa, con il solo obiettivo del successo alle Universiadi.

Attualmente è 151° nel mondo per i 200 metri e 212° per i 100 metri. Ha corso per l’oro nella finale dei 200 metri al EA Classic meeting a Velenje, in Slovenia, il 20 giugno scorso. È stata la sua primissima gara in Europa. Ha poi conquistato l’argento nei 100 metri ad un evento in Austria due settimane dopo, prima di ottenere l’oro nei 100 metri a Celle Ligure, in Italia, il 6 luglio.

Le sprinter che parteciperanno alle prossime Universiadi sono state avvisate.