L’Australia verso il basket 3×3

Questa idea è diventata sempre più evidente con il FISU World University Championships, che ha portato alla decisione di lanciare una nuova iniziativa nei programmi sportivi FISU, le World University Leagues. La chiave concettuale di questa nuova iniziativa era di promuovere la competizione tra squadre universitarie, piuttosto che tra squadre nazionali come da tradizione. Questo ha portato all’edizione inaugurale della 3×3 FISU League, ospitato con successo a Xiamen, in Cina, nel 2015.

Questo successo ha portato alla nascita di tornei di qualificazione divisi per continenti e organizzati dai rispettivi membri FISU. Cinque tornei sono stati organizzati nel 2016, in previsione delle finali di Xiamen e quest’anno è stato aggiunto un ulteriore torneo. Per la prima volta ci saranno tutti i cinque membri associati FISU verso le finali, attraverso i tornei continentali.

Uno di questi tornei è organizzato in Australia, dove l’Australian University Sport ha lanciato il Campionato di Basket 3×3, che punta ad portare un’attività tipica del campus verso mete internazionali. L’Australia si aspetta di giocare in tornei universitari per selezionare le squadre che la rappresenteranno. In cambio, queste squadre parteciperanno ai Regional University Games, che manderanno le due squadre migliori, maschili e femminili, a giocare le fasi finali dell’Oceania World University League 3×3.

Questa manifestazione è in programma a Gold Coast, il 2 e 3 agosto prossimi. Otto squadre femminili e otto maschili, qualificate con i Regional University Games giocheranno per l’ Australian University Sport Championship. I vincitori staccheranno il biglietto per le finali 2017 della FISU League 3×3 che si terranno a Xiamen (Cina), dal 14 al 17 ottobre 2017.

Il Presidente dell’Australian University Sport, il Dott. Deidre Anderson, ha dichiarato che “ l’Australian University Sport è molto emozionata per questa opportunità, che mette in gioco 42 università nel processo di qualificazione per supportare il progetto della FISU League 3×3. Il percorso di qualificazione inizierà con tornei interni a ciascun campus. Il nostro nuovo ed innovativo modello di campionato nazionale offrirà un ottimo terreno di prova per i futuri vincitori e per le università che si qualificheranno, per procedere verso il WUL. È un percorso davvero molto solido per noi.”

Questo tipo di sviluppo ( da locale nei campus a regionale e poi nazionale) è esattamente quello a cui punta la FISU per il futuro prossimo. Insieme alla FIBA, partner per il Basket 3×3, la FISU ha individuato sei nazioni per mettere alla prova questo formato, dal campus al debutto internazionale, esattamente come l’Australian University Sport ha pianificato.