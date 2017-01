Le Universiadi Invernali 2017 danno il benvenuto a campioni da ogni parte del mondo

La 28° edizione di Almaty vedrà impegnati circa 2000 atleti, che gareggeranno per 85 medaglie in 12 diverse discipline.

La battaglia per l’oro si preannuncia entusiasmante, poiché tra i tanti atleti provenienti da ogni parte del mondo, alcuni hanno già dimostrato il proprio valore in competizioni simili, come ad esempio la Campionessa Olimpica del 2014 nello short track Kim A-lang (Corea del Sud) o ancora il russo Mikhail Maximochkin, che partecipò ai Giochi Olimpici del 2014 e vinse le Universiadi Invernali nel 2013 e nel 2015, nella disciplina del salto con gli sci.

Ci saranno anche il campione di biathlon dei Giochi Invernali Giovanili, il coreano Kim Cheol-yong, la campionessa di free style delle WU del 2015, Nicole Kucerova (Repubblica Ceca), la medaglia d’argento nello short track dei Giochi Asiatici del 2011, due volte campionessa del mondo juniores e campionessa delle WU 2013, WU Hwang Hyun-sun (Corea del Sud).

E ancora, il francese Baptiste Jouty, già vincitore di due tappe di coppa del mondo di biathlon; i polacchi Krzysztof Biegun, campione del mondo juniores di salto con gli sci nel 2014 e vincitore della stessa competizione a squadre nel 2013, e Dominik Bialobrzeski, campione di sci alpino nel 2016; il cinese campione nelle Universiadi Invernali del 2015, già campione del mondo juniores nel 2014, WU Chen Guang, solo per citare qualche nome.

Le Universiadi Invernali del 2017 vedranno scendere in pista una fortissima squadra russa femminile nel pattinaggio di figura, che comprende la campionessa del mondo e d’Europa del 2015, Elizaveta Tuktamysheva.

Preparatissima anche la squadra casalinga, con 175 rappresentanti di primo piano tra cui, Denis Ten (pattinaggio di figura), Yulia Galysheva (freestyle), Pavel Kolmakov (freestyle), Zhanbota Aldabergenova (freestyle), Roman Krech (pattinaggio di velocità), Stanislav Palkin (pattinaggio di velocità), Aidar Bekzhanov (short track), Abzal Azhgaliyev (short track), Nurbergen Zhumagaziyev (short track), Denis Nikisha (short track) e molti altri.

Denis Ten, cinque volte campione di pattinaggio di figura in Kazakistan, può vantare anche altri importanti riconoscimenti, come la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali del 2014, la medaglia d’argento nel campionato del mondo del 2013 e il bronzo nel 2015.

Infine, alle Universiadi Invernali di Almaty del 2017 parteciperanno anche:

– Tre medaglie d’oro e una di bronzo dei Giochi Olimpici Giovanili;

– 11 campioni e sei premiati del campionato del mondo juniores;

– 6 campioni delle passate edizioni delle Universiadi Invernali;

– 20 vincitori di tappe di coppa del mondo FIS.

Le competizioni ad Almaty potranno quindi vantare grandi nomi del mondo dello sport.