Maria-Katharina Herceg: la grande promessa del pattinaggio mondiale

" La mia forza è l’espressività sul ghiaccio, tante persone me lo dicono e rimangono impressionate. La mia debolezza? Sono troppo cervellotica, non faccio le cose semplici. "

Maria-Katharina Herceg ha cominciato a pattinare a 4 anni, accompagnando un’amica che non voleva andare da sola a prendere lezioni sul ghiaccio. Quel giorno, è scoppiato un vero e proprio amore per questa disciplina, che l’ha portata fino al suo grande sogno: gareggiare alle Universiadi di Almaty, e misurarsi con le migliori atlete-studenti del panorama internazionale.

Video - Maria-Katharina Herceg: la promessa del pattinaggio tedesco 05:44

A 18 anni di età, Maria-Katharina viene da due infortuni che l’hanno costretta a un lungo periodo di stop, ma la sua grande forza di volontà e determinazione l’hanno portata a riprendere ad allenarsi seriamente la scorsa estate per recuperare il tempo perduto. Bronzo alle Olimpiadi giovanili europee, Maria-Katharina partecipa per la prima volta alle Universiadi e, a detta della sua allenatrice, possiede un grande potenziale per diventare un’atleta importante nel prossimo futuro per il pattinaggio tedesco. Sport sì, ma anche libri: Maria-Katharina è sempre stata un’ottima studente, e ora ha intrapreso un percorso che la porterà a diventare maestra per i bambini delle elementari.