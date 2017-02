Maria-Katharina Herceg tra yoga, shopping e piroette

Andiamo alla scoperta di un lato più simpatico della 18enne Maria-Katharina Herceg, una delle grandi promesse del pattinaggio tedesco e internazionale: sui pattini da quando ha 4 anni, Maria-Katharina ha vinto il bronzo alle Olimpiadi giovanili europee e sta coronando il suo sogno partecipando alle Universiadi di Almaty.

Nel nostro This or That, Maria ci svelerà i suoi gusti musicali, culinari e molto altro...