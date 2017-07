Treffers spera di replicare la performance della scorsa Universiade

Membro della squadra di nuoto dell’Uniroos, Treffers è emozionato per l’opportunità di tornare in gara in un palcoscenico internazionale come Taipei. Spera che sarà l’occasione di mettere a frutto il duro lavoro che sta facendo con il suo nuovo allenatore, l’ex campione Olimpico australiano Ashley Callus

“Ho gareggiato solo una volta con Ashely quest’anno, nuotando bene ma mostrando che ho ancora del lavoro da fare con lui. Non abbiamo avuto molto tempo insieme, per questo è fantastico avere un’altra opportunità” ha detto Treffers.

“Ashley ha pianificato tutto ed è molto emozionato per quello che stiamo progettando per i prossimi 12 mesi, quindi sono entusiasta di andare a Taipei e vedere se riesco a nuotare più veloce, per capire se sono sulla strada giusta.”

Callus, medaglia d’oro nella staffetta 4×100 stile libero alla Olimpiadi di Sydney, ha avuto un’influenza positiva su Treffers. Dopo il suo trasferimento nel Queensland dall’Australian Institute of Sport di Canberra quest’anno, Treffers ha potuto allenarsi in un diverso ambiente, con una maggiore fiducia in se stesso grazie al suo allenatore.

“Ashley mi ha detto che si tratta solo di nuoto e che sarà solo una piccola parte della mia vita, quindi mi devo divertire più che posso. Credo che questo sia proprio il cambio di cui avevo bisogno e la sua fiducia mi sta davvero aiutando.”

Le Universiadi saranno anche per Treffer l’occasione di dimostrare le sue doti di leader, dato che sarà uno degli atleti con maggiore esperienza di tutta la squadra di nuoto. È un altro aspetto per cui è molto contento: “sono sempre stato il più giovane della squadra, quindi sarà un bel cambiamento, ma non vedo l’ora di avere questa opportunità.”

Traduzione dell’articolo scritto da Kirralee Thomas