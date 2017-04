Una “prima” per la 15° edizione del canottaggio

Fino dal suo debutto a Milano nel 1984, il canottaggio è stato ospitato ad Amsterdam e Groningen (Olanda), Poznan (Polonia), Zagabria (Croazia), Nottingham (Gran Bretagna), Brive-la-Gaillarde e Gravelines (Francia), Trakai (Lituania), Belgrado (Serbia), Szeged (Ungheria) e Kazan (Russia). L’edizione del 2018, in origine programmata in Argentina, verrà invece ospitata da Shanghai, in Cina, e sarà anche la prima edizione che si svolgerà lontana dal continente europeo.

La città stessa cercherà di provare ad essere un’ulteriore attrazione per l’evento, poiché Shanghai è la città più popolosa del mondo, con una popolazione che supera i 24 milioni di abitanti. È stata descritta come il capolavoro dello sviluppo economico della Cina, rinomata per il suo famoso Lujiazui, per i suoi musei e edifici storici come quelli lungo il Bund, così come il City God Temple e il Yu Garden.

L’evento è in programma per il 10-12 Agosto 2018 e verrà organizzato presso lo Shanghai Water Sports Center, situato nel distretto di Qingpu. Il centro, di grande qualità, è stato usato anche per le qualificazioni ai Giochi Olimpici del 2012, oltre ad ospitare ogni anno eventi di carattere nazionale. È anche candidato per il Campionato del Mondo di Canottaggio del 2021.

Il comitato organizzatore verrà istituito tra la Shanghai Jiao Tong University e le autorità locali, provenienti dal mondo dello sport e da organizzazioni politiche. Vitto e alloggio per tutti i partecipanti saranno garantiti in loco, presso lo Shanghai Water Sports Center. Il complesso sportivo è in una posizione ideale, perfettamente collegata con la linea metropolitana della città ed è gestito da un team esperto che, nel 2011, ha organizzato la regata per la qualificazione olimpica in Asia, in vista dei Giochi Olimpici di Londra del 2012.