Universiadi Invernali Almaty 2017: buona partenza per l’Italia

Sono già due le medaglie che gli atleti azzurri hanno conquistato ad Almaty, in Kazakistan, nell’ambito delle prestigiose Universiadi Invernali.

Il primo a mettersi al collo una medaglia è stato Michelangelo Tentori, che ha bissato il successo ottenuto nella stessa manifestazione lo scorso anno. Anche alle Universiadi Invernali in Sierra Nevada, lo studente iscritto a Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università Bicocca di Milano, aveva infatti conquistato il primo posto nel Super G. In Kazakistan è riuscito a mantenere il titolo, lasciando dietro di se due atleti russi, Evgenlj Pyasik, e Simon Efimov.

Per un attimo è sembrato che Tentori non sarebbe riuscito ad ottenere il tempo migliore: il suo intertempo segnava infatti un ritardo di 11 centesimi. Senza perdere la concentrazione, Tentori è riuscito a recuperare nella seconda parte della gara, tagliando poi il traguardo in 1’03”03.

Neanche il tempo di festeggiare e un altro azzurro si è messo al collo la medaglia più preziosa. Si tratta di Davide Ghiotto, che ha vinto la gara da 5000 metri di speed skating. Anche la sua è stata una gara sofferta, con una vittoria conquistata in rimonta in 6’51”64, battendo sul filo del rasoio il giapponese Seltaro Ichinohe e l’austriaco Linus Heidegger.

A dominare il medagliere è la Russia, che è già a quota 17 medaglie, di cui 8 d’oro, 7 d’argento e 2 di bronzo. Ottima la prestazione dei padroni di casa, che si assestano al secondo posto con 8 medaglie: 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Il terzo posto se lo contendono Cina e Polonia, entrambe a quota 5 medaglie con 2 ori, i argento e 2 bronzi. L’Italia è quinta grazie agli ori di Tentori e Ghiotto.

Nei prossimi giorni sarà ancora protagonista lo speed skating, insieme a biathlon, cross country, salto con gli sci, freestyle, snowboard e pattinaggio di figura.