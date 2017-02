Universiadi Invernali Almaty 2017: terzo oro per l’Italia!

Ancora una bella soddisfazioni per gli azzurri impegnati alle Universiadi Invernali di Almaty. Questa volta a vincere la medaglia del metallo più prezioso è stato Giulio Giovanni Bosca, che ha vinto nello slalom gigante. Classe 1990, Bosca studia negli Stati Uniti, presso il Westminster College di Salt Lake City.

Dopo la prima manche, Bosca era secondo, dietro allo svizzero Joël Müller. La seconda manche ha ribaltato le posizioni, con Bosca che ha fermato il cronometro a 2’12”77, precedendo l’elvetico di 22 centesimi e conquistando la prima posizione. Terzo posto per un altro svizzero, Cédric Noger, che grazie al tempo di 2’13”39 ha strappato il bronzo ad un altro azzurro, Michele Gualazzi, che si è dovuto arrendere allo scomodo piazzamento del quarto posto.

Lontano dalla vetta Michelangelo Tentori. La medaglia d’oro nel super G ci ha provato, ma non aveva effettivamente le stesse chance di vittoria in questa specialità; la sua avventura si è conclusa in 17° posizione.

Dopo l’oro di Tentori nel super G, questa nuovo successo di Giulio Giovanni Bosca nello slalom gigante conferma lo sci alpino tra le discipline di punta dello sport invernale italiano.

Tra le donne, nella stessa disciplina è salita sul gradino più alto del podio la giapponese Asa Ando, regalando il terzo oro al Paese del Sol Levante. Iscritta all’Università di Tokyo, Asa Ando era seconda dopo la prima manche, mentre è riuscita ad ottenere il miglior tempo durante la seconda manche, chiudendo con il tempo complessivo di 2’25”68. Secondo posto per la slovena Desiree Ajlec, dell’Università di Maribor, che, nonostante il primo posto dopo la prima manche,si è fatta scappare l’oro in una seconda manche non eccellente, in cui è arrivata solo 10°. Terzo posto per la bielorussa Maria Shkanova, dell’Università Statale Bielorussa di Educazione Fisica, già argento nella combinata alpina.