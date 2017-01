America’s Cup, catamarani confermati e cadenza biennale ma New Zealand non aderisce

Cambiano le regole dell’America’s Cup. Cinque dei sei iscritti alla prossima edizione della competizione velica più famosa del mondo hanno infatti deciso di effettuare dei cambiamenti in vista delle prossime due edizioni: quelli più evidenti riguardano la cadenza dell’evento che si terrà nel 2019 e nel 2021 e l’utilizzo dei catamarani AC 50.

I firmatari sono il defender Oracle, Land Rover BAR di Ben Ainslie, Softbank (filiale giapponesi del defender), gli svedesi di Artemis e i francesi di Groupama. All’appello manca New Zealand che non ha voluto aderire al patto. Qualora i kiwi si aggiudicassero l’edizione 2017, il patto di Londra risulterebbe carta straccia.

Così Max Sirena, oggi nell’organico della barca neozelandese, su LaStampa.it: “Questa nuova visione esplicita ancorpiù i motivi per i quali Luna Rossa ha lasciato la Coppa America. Non posso dire nulla, parlare male per Protocollo di qualunque cosa che riguardi la Coppa America. Posso dire solo che Team New Zealand ha una visione diversa dell’America’s Cup e che se la vincerà nel 2017 non sarà questa”.