America’s Cup: Luna Rossa prima sfidante di Team New Zealand

Ora è davvero UFFICIALE. Luna Rossa disputerà la prossima America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La Coppa dalle Centro Ghinee è stata vinta oggi da Team New Zealand e lo scafo italiano ha subito lanciato la propria sfida. A presentare formalmente la sfida è stato Agostino Randazzo, Presidente dello Yacht Club Sicilia, a nome di Patrizio Bertelli e naturalmente del team Luna Rossa. Ricordiamo che l’imbarcazione italiana aveva rinunciato a partecipare all’edizione del 2017 per il cambiamento delle regole che ora cambieranno vista la vittoria dei kiwi a scapito di Team Oracle USA. Luna Rossa parteciperà alla competizione per la quinta volta nella sua storia (precedenti 2000, 2003, 2007, 2013) e sarà probabilmente guidata dallo skipper Max Sirena. Luna Rossa, in qualità di prima sfidante, sarà anche il rappresentante di tutti i challenger che si aggiungeranno nei prossimi mesi. Data e location (deciderà Team New Zealand) della prossima America’s Cup verranno comunicati in seguito.