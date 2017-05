Europei RS:X 2017: Daniele Benedetti 4°, Flavia Tartaglini 5^. Domani ci si gioca il podio

Marsiglia – Daniele Benedetti non molla di un centimetro e continua a sognare il podio agli Europei di RS:X. Il windsurfista è quarto ad appena tre punti dal bronzo virtuale dell’israeliano Mashiah Nimrod. Al comando il francese Louis Giard precede di 2.30 punti l’olandese Kiran Badloe. Si è ritirato per motivi personali invece l’altro oranje Dorian van Rijsselberge. L’altro azzurro Mattia Camboni è 12° ma ancora in pieno lotta per un risultato di prestigio in virtù del nuovo regolamento sperimentato a Marsiglia.

Domani i migliori 12 delle due classifiche disputeranno una regata secca a eliminazione diretta, partendo tutti da un punteggio azzerato. Al termine della regata, i primi sei disputeranno una seconda regata e successivamente, i migliori tre torneranno in acqua per giocarsi i gradini del podio.

Stesso discorso anche in campo femminile dove Flavia Tartaglini è quinta nella classifica guidata dalla polacca Maja Dziarnowska. Alle sue spalle Lilian De Geus, l’altra polacca Zofia Noceti-Klepacka e la francese Helene Noesmoen.