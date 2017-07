Vela, Mondiali 470: Ferrari e Calabrò vincono l’unica prova disputata, sono sesti in classifica

Vento instabile a Salonicco dove gli organizzatori sono stati costretti a rinviare alle 16.00 l’orario di inizio delle regate. Alla fine è stata disputata soltanto una regata per classe, entrambe decisamente positive in chiave azzurra.

Al maschile Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò trionfano risalendo in sesta piazza. Continua, inesorabile, la crescita degli azzurri della Marina Militare che si trovano ora ad appena cinque punti dalla quarta piazza. Più lontano (ben 24 punti) il podio che vede al momento gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom al comando con 8 punti di vantaggio sugli austriaci David Bargehr e Lukas Mahr e 12 sugli australiani Mathew Belcher e Will Ryan.

In campo femminile ottima seconda piazza per Elena Berta e Sveva Carraro, ora 19me della classifica dopo il brutto inizio. La classifica abbastanza corta lascia ancora qualche speranza di entrare in Medal Race per le azzurre. Così il podio virtuale: le polacche Agnieszka Skrzypulec e Irmina Mrózek Gliszczynska precedono di 13 punti le britanniche Hannah Mills ed Eilidh McIntyre e di 16 punti le slovene Tina Mrak e Veronika Macarol.