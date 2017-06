America's Cup: New Zealand-Oracle Usa 6-1, Kiwi vedono trofeo

Hamilton (Bermuda), 25 giu. (LaPresse/Reuters) - Emirates Team New Zealand ha vinto tutte e due le regate in programma oggi nella finale dell'America's Cup nelle acque delle isole Bermuda. I Kiwi conducono ora per per 6-1 sui defender di Oracle Team Usa e sono ad una sola vittoria dal successo finale nella manifestazione vendicando la sconfitta umiliante subita a San Francisco nel 2013.