America's Cup: New Zealand vince ancora, Oracle sotto 4-0

Hamilton (Bermuda), 24 giu. (LaPresse/Reuters) - Emirates Team New Zealand ha vinto anche la quarta regata di finale dell'America's Cup contro i defender di Oracle Team USA. Con il successo nella prima delle due regate di oggi, i neozelandesi si portano sul 4-0 e vedono sempre più vicino il successo finale. Gl americani hanno subito ben due penalizzazioni nel corso della regata, la prima in partenza e la seconda verso la fine quando dopo una strenua resistenza hanno dovuto lasciare il successo a Team New Zealand. La finale si disputa al meglio delle 13 regate, con i Kiwi a tre vittorie dal riportare in patria il più antico trofeo del mondo.