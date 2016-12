L'impresa di Thomas Coville: fa il giro del mondo in barca a vela in 49 giorni

Il velista Thomas Coville è arrivato nel porto francese di Brest nella mattina di lunedì, poche ore dopo aver stabilito il nuovo record mondiale per il giro del Mondo in solitario senza scali. Il 48enne transalpino, a bordo del maxi trimarano Sodebo, lungo 31 metri e capace di raggiungere i 24.1 nodi di velocità, ha tagliato il traguardo in Bretagna domenica dopo 49 giorni, 3 ore, 7 minuti e 38 secondi. Coville ha migliorato il primato precedente del connazionale Francis Joyon di ben otto giorni.

" Ho lavorato 10 anni per questo, l'emozione è intensa. Mentalmente ho avuto i miei alti e i miei bassi ma sapevo dove volevo arrivare. Fisicamente non avrei potuto andare molto più in là "

Ha affermato Coville alla tv francese appena arrivato a Brest. Era questo il quinto tentativo di Coville di battere il record stabilito nel 2008 da Joyon, che aveva impiegato 57 giorni e 13 ore per effettuare il giro del Mondo. A Le Parisien il velista ha raccontato di non aver dormito più di tre ore alla volta.