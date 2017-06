Vela, America’s Cup 2017: Team New Zealand si capovolge, dramma sfiorato alle Bermuda

Sfiorata la tragedia alle Bermuda. In una giornata di semifinali di Louis Vuitton Cup caratterizzata dal maltempo Team New Zealand si è infatti capovolto infilando entrambe le prue in acqua. Immediati i soccorsi per l’equipaggio kiwi che fortunatamente è uscito indenne dall’incidente.

La regata è andata naturalmente a Land Rover BAR con Ben Ainslie che conquista la prima vittoria dopo essere stato sonoramente sconfitto nella prima prova odierna. 3-1 il punteggio a favore dei kiwi che confermano di avere una marcia in più sopratutto di bolina.

Nell’altra semifinale è Softbank Japan a fare la voce grossa andando a prendersi entrambe le regate. Nella prima non mancano tuttavia i problemi sia sul cat giapponese che su quello di Artemis. Contrattempi su entrambe le barche che più che competere per andare veloce, cercano di terminare la prova. Alla fine è Artemis che alza bandiera bianca ritirandosi alla boa 7 (su 9).

Nella seconda sfida svedesi subito in difficoltà; fuori percorso e con grandi problemi di controllo della barca, Nathan Outteridge e compagni subiscono l’inevitabile penalità che di fatto chiude anzitempo la contesa. Anche in questo caso punteggio di 3-1 con Dean Barker che vede la finale.