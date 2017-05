Vela, Coppa del Mondo Hyeres 2017: Francesco Marrai tra i grandi del Laser sognando Luna Rossa

Una lunga scalata iniziata nel 2013 e arrivata pochi giorni fa a Hyeres a un gradino dalla gloria. Francesco Marrai l’ha definita il Tour de France della vela, il Direttore Tecnico Michele Marchesini una classica monumento. I paragoni ciclistici servono a sottolineare il valore di un podio a Hyeres, il tempio della vela olimpica con condizioni tra l’altro di mistral.

Niente di più avvincente per una competizione velica che ha visto il livornese nato a Pisa comandare sino alla regata finale. La Medal Race è risultata indigesta per l’Italia (Rio insegna) ma non ha tolto nulla alla superlativa prova dell’azzurro, ormai un big della disciplina. A essere sorpresi tuttavia sono in pochi. Marrai è sin da junior uno dei talenti di una specialità in cui l’età media a Rio era di 28 anni. Con 24 anni compiuti a febbraio, il laserista tricolore è entrato in quella fase di maturazione che dovrebbe portarlo al top a Tokyo 2020.

Terminata la carriera olimpica, il sogno del finanziere è quello di salire su Luna Rossa. Una passione quella per la barca che ha tenuto sveglia l’Italia tramandata dal padre Antonio, tra le altre cose, Logistic & Service Manager Prada tra il 1997 e il 1999.

I risultati di Francesco Marrai

Mondiali 2013 21° Europei 2013 20° Mondiali 2014 23° Europei 2014 4° Mondiali 2015 17° Europei 2015 8° Europei 2016 10° Mondiali 2016 14° Olimpiadi 2016 12°