24 Ore di Le Mans 2017 in diretta tv e live streaming su Eurosport

L’85esima edizione della 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più famosa e affascinante del mondo, prenderà il via con le prove libere mercoledì 14 giugno e si chiuderà domenica 18, al termine della corsa estenuante.

Eurosport ed Eurosport Player vi offrono la copertura totale LIVE dell’evento, da mercoledì a domenica, con l’aggiunta di canali speciali per un’immersione completa nella corsa.

24 Ore di Le MansEurosport

Dirette TV in esclusiva sui canali Eurosport

A partire dal 14 giugno, le prove libere, le qualifiche e l'intera gara 24 Ore di Le Mans, saranno trasmessi da Eurosport.

Ogni finestra sarà preceduta dal "Le Mans Extra", un approfondimento volto a riassumere e commentare quanto accaduto nella gara di Endurance più spettacolare del mondo.

Live-streaming: 10 canali aggiuntivi dedicati su Eurosport Player!

Per la 24 Ore di Le Mans, ci saranno ben 10 bonus channel dedicati su Eurosport Player, per tutti i veri appassionati di endurance! Per immergervi ancora di più nella 24 Ore di Le Mans, Eurosport Player vi offrirà canali esclusivi, per un'esperienza unica nel suo genere:

Corsa integrale senza interruzioni pubblicitarie;

Camere On-board;

Camere fisse lungo il circuito.

Sabato 17 e Domenica 18, quindi, potrete vivere la 24 ore di Le Mans in tutta la sua totalità:

2 Camere On-Board su Porsche;

3 Camere On-Board su Toyota;

1 Camera On-Board su Vaillante Rebellion;

Pit Stop View con telecamere fisse nei box di Porsche, Toyota e Alpine

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Seguite la 24 Ore di Le Mans su Eurosport.com! Risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche, video e quant’altro per essere parte del più grande evento di endurance del mondo!

Potrete rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, i video più spettacolari, le interviste dei protagonisti e i “dietro le quinte” più simpatici.

24h di Le MansEurosport

Programma della 24 Ore di Le Mans: da mercoledì 14 a domenica 18

Mercoledì 14 giugno:

Ore 16:00 - Prove Libere, Eurosport 1

Ore 22:00 - Qualifiche, Eurosport 1

Giovedì 15 giugno:

Ore 19:00 - Qualifiche 2, Eurosport 1

Ore 22:00 - Qualifiche 3, Eurosport 2

Sabato 17 giugno:

Ore 9:00 - Warm-Up, Eurosport 1

Ore 11:30 - Road to Le Mans, Eurosport 1

Ore 15:00 - Inizio 24 Ore di Le Mans, Eurosport 1 e Eurosport 2