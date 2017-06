La storia della Le Mans: Johnny Herbert ricorda la vittoria del 1991

Era il 1991, si stava per disputare la gara del mondiale di Endurance più entuasiamante del mondo: la 24 ore di Le Mans. Tra le favorite prima della partenza, c’erano la Mazda, la Jaguar che stava andando molto forte e anche la Mercedes, dalla quale tutti dovevano ben guardarsi.

Chi lo racconta è Johnny Herbert, pilota della Mazda nel 1991 e che nella domenica di quell’anno, avrebbe dovuto gareggiare nelle ore conclusive della kermesse. Quello che non sapeva, è che lui e la Mazda stavano scrivendo un altro capitolo della storia gloriosa della 24 Ore di Le Mans.

“La domenica” racconta “Eravamo al quarto posto, così ci siamo detti di continuare a spingere, più che si potesse”

Ed è probabilmente stato in quel momento, quando la forza di volontà è riuscita a battere la stanchezza, che la Mazda, con Johnny Herbert alla guida, ha raggiunto prima il terzo posto e poi la seconda piazza ma non era ancora il tempo di festeggiare, bensì quello di spingere ancora fino al limite, come la storia della Le Mans ha sempre insegnato.

Quando Johnny Herbert prova a raccontare la cavalcata del 1991, si commuove e quasi perde le parole.

" Non volevano cambiare pilota perché io stavo andando bene ma poi, così bene non stavo. Sentivo qualcosa di strano nello stomaco ma ho stretto i denti e ho agguantato la vittoria "

Nonostante questo sia stato un evento monumentale per la carriera di Herbert, l’emozione e la stanchezza di un traguardo come quello della Le Mans, gli impedirono addirittura di salire sul podio a festeggiare.

" È stato un momento di gloria ma...non me lo ricordo "

Ad oggi però, non c’è nulla che possa impedire a Johnny Herbert di avere lo sguardo fiero e la consapevolezza di aver trionfato nella gara di Endurance più bella del mondo.