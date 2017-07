Il camion dei pompieri contromano durante la speciale del Rally in Polonia!

Il mondiale Rally questo weekend è andato in scena in Polonia con la doppietta Hyundai: Neuvilla ha trionfato davanti a Paddon, mentre il solito Ogier è andato a podio e mantiene la leadership nel mondiale. Ma in Polonia è successo un altro episodio importante, che è salito subito agli onori della cronaca. Vediamolo insieme

Un camion dei pompieri lungo il tracciato

Durante la speciale Baranowo 1, nel passaggio delle WRC 2, un camion dei pompieri ha percorso un tratto di strada della competizione, autorizzato dai commissari di pista che hanno dato il via libera. Peccato che in quel momento sopraggiungeva, in direzione opposta, la Hyundai i20 R5 di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli. Fortunatamente non è accaduto nulla di male.

La FIA pensa alla sicurezza?

Nonostante le tante parole sprecate in questi mesi, c'è ancora tanto da fare in termini di sicurezza. Il problema però è che qui è ancora l'organizzazione a mettere in mostra tante lacune: qualche giorno fa abbiamo visto nel WTCC l'auto di Coronel andare a sbattere contro l'auto dei vigili del fuoco parcheggiata a bordo pista, senza barriere ne nulla. A Baku in F1 ci sono stati diversi soccorsi delle vetture mentre le auto correvano in pista sul circuito cittadino, ora quest'altro episodio.

Video - Coronel finisce lungo e centra in pieno il camion dei pompieri! 00:42

La FIA era stata molto chiara su questo argomento, cercando di attuare il pugno duro sempre in nome della sicurezza. Invece, nonostante il fattaccio di Bianchi, non è ancora cambiato nulla. Qui non parliamo di gara di quartiere, parliamo del mondiale Rally, un campionato dove la sicurezza deve essere sempre messa al primo posto, e invece i pompieri passano in pista in contromano mentre sta sopraggiungendo una vettura. Bisogna assolutamente cambiare rotta.