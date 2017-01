Il Rally di Montecarlo inizia con una tragedia: muore uno spettatore travolto da Paddon

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) è in testa all’85° Rallye Montecarlo, evento inaugurale del Mondiale Rally 2017, dopo i primissimi chilometri di gara. Purtroppo, il Campionato si è aperto venerdì sera nel peggiore dei modi: nel corso della prima Prova Speciale, infatti, Hayden Paddon è stato protagonista di un brutto incidente che ha coinvolto uno spettatore. Dopo aver urtato una parete rocciosa, la Hyundai i20 WRC del neozelandese si è cappottata, coinvolgendo uno spettatore che è stato trasportato in ospedale. Stando ad un comunicato diffuso dalla Direzione Gara, lo spettatore ha perso conoscenza a causa dell’impatto, ma, al momento, non è emerso nient’altro. Prova cancellata e PS 2 che ha preso il via con 21 minuti di ritardo.

Sui 25,49 km della PS 2 Bayons-Breziers 1 è stato Thierry Neuville il più bravo di tutto il lotto. Il belga, navigato da Nicolas Gilsoul, ha rifilato otto secondi e mezzo all’iridato in carica Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) e quindici al finlandese Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC). Al quarto posto della prima graduatoria del WRC 2017 troviamo la prima e unica Citroen C3 WRC giunta a fine PS, quella guidata da Kris Meeke. Il team mate del britannico, Stéphane Lefebvre, è stato infatti costretto a fermarsi a causa di problemi meccanici; quinto il giovane talento estone Ott Tanak (Ford Fiesta WRC).

La maggior parte dei piloti giunti al traguardo ha dichiarato di aver affrontato con molta prudenza questa prima PS che presentava parecchi tratti ghiacciati, resi ancora più insidiosi dall’oscurità della notte. Tra questi, il Campione italiano Giandomenico Basso, che ha fatto segnare un ottimo 15° tempo assoluto con la sua Ford Fiesta R5. Buona anche la prova di Andrea Crugnola, sempre su Fiesta R5. Un po’ più indietro troviamo Fabio Andolfi (Fiat 124 Abarth Rally RGT), ventiquattresimo, e Simone Tempestini (Citroen DS3 R5), ventiseiesimo.

Classifica generale dopo il Day 1

1. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) in 15:01.1

2. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC ’17) a 7.8

3. Hanninen / Lindstrom (Toyota Yaris WRC) a 15.0

4. Meeke / Nagle (Citroen C3 WRC) a 15.8

5. Tanak / Jarveoja (Ford Fiesta WRC ’17) a 19.4

6. Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC ’17) a 21.0

7. Breen / Martin (Citroen DS3 WRC) a 25.4

8. Sordo / Martì (Hyundai i20 Coupe WRC) a 26.6

9. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) a 28.4

10. Mikkelsen / Jaeger (Skoda Fabia R5) a 58.4