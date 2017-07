Oro per Frank Chamizo in Russia nella categoria 70 kg

Ancora una medaglia d'oro al collo di Frank Chamizo. Questa volta ha conquistato il podio più alto del torneo internazionale "Memorial Ali Aliev" a Kaspiisk (RUS) nella sua "nuova" categoria dei 70 chilogrammi. Il Campione europeo dello stile libero ha affrontato un girone particolarmente numeroso (24 concorrenti) in un torneo molto competitivo: basti pensare che tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, i più forti in campo europeo, e la Mongolia, potenza emergente dell'Asia, hanno schierato i loro campioni più quotati.

L'azzurro Chamizo ha infilato uno dopo l'altro i suoi cinque avversari con la consueta tranquillità e concentrazione battendo il russo Akbaev (11 a 0), il suo compatriota Kuramagedov (12 a 5), il mongolo (bronzo mondiale e quinto alle Olimpiadi di Rio) Mandakhnaran Ganzorig (6 a 2) e imponendosi in semifinale sul russo Sidakov (2 a 1). In finale il nostro Campione si è trovato opposto ancora ad un russo, il bronzo europeo dei 74 chilogrammi Akhmed Gadzhimagomedov, sul quale si è imposto per 12 a 5.

"Frank ha avuto un'ottima prestazione - è il commento del Team Manager Lucio Caneva - h superato con successo un'altra tappa del cammino verso i Mndiali di Parigi. Per ora procede tutto bene, ma non dobbiamo cedere al facile entusiasmo, è buona norma essere cauti."