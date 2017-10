10 cose sulla nuova sede della WTCC Race of China

Il nuovissimo Ningbo International Speedpark ospiterà il FIA World Touring Car Championship nel weekend. Ecco 10 cose da sapere sulla pista cinese.

1: Il Ningbo International Speedpark rimpiazza lo Shanghai International Circuit come sede della WTCC Race of China e sarà il quarto circuito cinese ad ospitare il WTCC.



2: E' situato nella zona di Chunxiao, vicino alla città di Ningbo – sede del porto più grande e delle maggiori industrie, con oltre 7 milioni di abitanti - facente parte della provincia di Zhejiang.



3: La sua costruzione è partita il 28 dicembre del 2015 ed è stata completata a settembre 2017 per un costo di 950 milioni di Yen (122 milioni di euro).



4: Circa 500 persone hanno lavorato al progetto di edificazione di una zona in disuso.



5: La pista è costruita seguendo gli standard FIA e FIM Grade 2, con cordoli adatti ad auto e moto.



6: I 4,015km si percorrono in senso antiorario.



7: Ci sono 22 curve e 24m di dislivello.



8: La pista è larga fra i 12m e i 18m, con 10km di strada adiacente.



9: Il layout prevede anche due piste diverse, East Circuit e West Circuit.



10: Oltre ad ospitare la WTCC Race of China, Ningbo sarà anche teatro di China Touring Car Championship e FIA F4 Chinese Championship.