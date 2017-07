Alla WTCC Race of Argentina via Germania con DHL

Le vetture WTCC che dovranno prendere parte alla WTCC Race of Argentina della prossima settimana sono in viaggio.

Nelle prime ore della mattinata di venerdì 7 luglio, un Boeing 747 è partito da Francoforte per volare a Buenos Aires.



A seguire partirà anche un Boeing 777 con a bordo la Volvo V60 Polestar safety car e i pezzi di ricambio delle squadre.



I 1800km che separano la Capitale dell'Argentina da Termas de Río Hondo verranno coperti via camion, dove tutto il materiale arriverà mercoledì prossimo.



La WTCC Race of Argentina è il primo degli eventi che si tengono oltreoceano e le spedizioni per via aerea o marittima verranno gestite tutte dal prtner logistico ufficiale del WTCC, DHL.



Alcune cose sono già state mandate in Sud America tramite nave a fine maggio.



Foto: DHL