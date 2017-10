Alti e bassi in Cina

Parecchi piloti hanno ottenuto il loro miglior piazzamento nelle gare del FIA World Touring Car Championship in Cina.

John Filippi ha centrato il sesto posto nella Opening Race, dove Kevin Gleason ha rimontato fino al settimo e Dániel Nagy all’ottavo, seguito da Ryo Michigami.



Zsolt Dávid Szabó aveva saltato le prove per un problema tecnico, ma ha completato entrambe le gare con buoni tempi nonostante la poca esperienza.



Chi invece ha masticato amaro è stato Mehdi Bennani, ritirato nella Opening Race per la rottura della sospensione posteriore destra in un contatto con Thed Björk, il quale si stava lamentando della poca visibilità.



Néstor Girolami si è invece ritirato dalla Opening Race per un guaio elettrico, mentre Rob Huff ha dovuto rinunciare alla Main Race dopo un incidente nella Opening Race con Tom Chilton.