Anteprima: chi pescherà il jolly in Portogallo?

Nella FIA WTCC Race of Portugal di Vila Real della prossima settimana (23-25 giugno) ci sarà il debutto del "joker lap".

Il giro in stile FIA World Rallycross verrà utilizzato durante Opening Race e Main Race per garantire più spettacolo sul tracciato cittadino portoghese.



A Vila Real il “joker lap” potrà essere sfruttato nella curva finale, la 26; il tutto dovrà comunque essere approvato dalle ispezioni sulla sicurezza degli addetti FIA e dalle autorità locali. Nel disegno originale c’è la chicane destra-sinistra che immette sul rettilineo, mentre il “joker lap” obbligherà i piloti a prendere la via a sinistra, che ha un paio di secondi di differenza come percorrenza e consentirebbe di vedere più sorpassi. Il “joker lap” potrà essere provato durante le due sessioni di prove libere in programma il 24 giugno, mentre in gara potrà essere utilizzato a partire dal terzo passaggio. Questa novità avrà anche una visibilità particolare in TV, dove in grafica apparirà in tempo reale chi l’avrà adottata e chi no.



Tiago Monteiro, vincitore a Vila Real lo scorso anno al volante della Honda ufficiale, si è detto molto contento: “E’ fantastico poter provare questa novità, è un modo per dare più spettacolo. Se parti davanti è ovvio che il “joker lap” potrebbe farti perdere la leadership, ma se non sei in pole position questo ti consentirebbe di superare”.



Nicky Catsburg, pilota della Volvo Polestar e leader del WTCC, ha aggiunto: “Questa novità apre ad ulteriori opportunità di sorpasso su una pista dove è difficile farne. E’ una cosa in più da valutare sulle strategie, dovremo pensare bene a cosa fare per sfruttarla. Non siamo abituati a questo genere di opzioni, l’abbiamo vito nel rallycross e potrebbe essere molto interessante, non vedo l’ora di capire come andrà”.



Il “joker lap” verrà approvato solo dopo l’ispezione del tracciato da parte della FIA il 21 giugno.



COSA CI ASPETTA

*La battaglia per il titolo si fa sempre più serrata, con ben 7 piloti racchiusi in 31 punti. Nicky Catsburg è al comando con 127 lunghezze, 2 in più rispetto a Tiago Monteiro, mentre a 119 troviamo Thed Björk. Quarto Tom Chilton a 106, seguito da Rob Huff a 102, Mehdi a 101 e Norbert Michelisz a 97.

*Anche nel WTCC Trophy sono tutti vicinissimi, con Rob Huff che ha 1 e 5 lunghezze di margine sui piloti della Sébastien Loeb Racing, Tom Chilton e Mehdi Bennani dopo 8 gare disputate.

*Come al Nürburgring Nordschleife, in pista vedremo anche i protagonisti della FIA European Touring Car Cup a Vila Real. Christjohannes Schreiber e Petr Fulín proseguiranno il loro duello.

*Fra WTCC ed ETCC ci saranno in azione quattro portoghesi: Tiago Monteiro e Manuel Fernandes correranno nel Mondiale, mentre Fábio Mota e José Rodrigues parteciperanno all'ETCC.

*Sulla pista di Vila Real non mancheranno le varie attività promozionali a partire dal 23 giugno. Ci sarà un giro sull'autobus scoperto per tutti i piloti del WTCC, la sessione autografi, conferenza stampa e incontro con Rui Santos (Sindaco di Vila Real), più la festa cittadina di São João.



NOVITA' DEL 2017

*I team ufficiali Honda e Volvo Polestar se la vedranno coi privati

*Il calendario prevede il ritorno di Monza e Macao, più una nuova pista per la WTCC Race of China e l’anticipo a luglio della WTCC Race of Argentina

*Programma concentrato in soli due giorni

*Main Race più lunga, punteggi rivisti per la Top10 (nuova scala: 1=30 punti; 2=23; 3=19; 4=16; 5=13; 6=10; 7=7; 8=4; 9=2; 10=1)

*Non mancherà il WTCC MAC3, la prova a cronometro per le squadre ispirata al Tour de France

*Il nuovo “joker lap”, ispirato a quello del FIA World Rallycross, verrà introdotto per la WTCC Race of Portugal di Vila Real

*La riduzione dei costi passa per il nuovo format (Prove Libere 1 e 2 ora di 45′ e nessun test al venerdì)

*Tante novità pronte per i social media

*Una camera a 360° verrà montata su una macchina per capire come si trova il pilota nell’abitacolo



LE ULTIME SUI PILOTI

*Manuel Fernandes debutterà sulla terza LADA della RC Motorsport andando a fare squadra con Yann Ehrlacher e Kevin Gleason.

*La ALL-INKL.COM Münnich Motorsport punta alla prima vittoria di Rob Huff nel 2017, dato che il britannico in carriera ha centrato ben 10 successi sulle pista cittadine. Huff è stato protagonista di un brutto incidente al Salzburgring, in Austria, domenica scorsa in occasione delle gare della TCR, ma dovrebbe essere a posto.

*Gli argentini Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri sono gli unici ad aver già provato il "joker lap" nelle gare del Súper TC2000, dove è stato introdotto nel 2015.

*Guerrieri arriva in Portogallo reduce dalla vittoria centrata nel Súper TC2000 a Termas de Río Hondo, dove il mese prossimo si terrà la WTCC Race of Argentina.

*A Vila Real non hanno mai corso Ryo Michigami, Yann Ehrlacher, Kevin Gleason, Esteban Guerrieri ed Aurélien Panis.

*Essendo nipote di Yvan Muller (collaudatore della Cyan Racing Volvo Polestar), Yann Ehrlacher potrà chiedere consigli a suo zio.

*Néstor Girolami cerca un pronto riscatto a Vila Real, dato che il ragazzo della Polestar Cyan Racing su questa pista debuttò bene nel 2015 chiudendo ottavo in Gara 2.

*Tom Coronel è determinato a vincere come lo scorso anno, anche per riscattare l'ultima prova su un circuito cittadino. A Marrakech la sua Chevrolet ebbe problemi ai freni e l'olandese finì nelle retrovie.

*Alla Zengő Motorsport ci sarà da festeggiare un anno di WTCC per Dániel Nagy, che proprio su questa pista fece il suo debutto nel 2016.

*Dopo due Top10 centrate nella WTCC Race of Germany, John Filippi spera di ottenere qualcosa di positivo anche sul "Nürburgring Nordschleife del sud", ovvero Vila Real.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing): "Vila Real è una pista difficile e chi lo nega secondo me ha torto. Su un cittadino non si può sbagliare come su altri tracciati e se in Portogallo finisci fuori vai contro il muro, rischiando di compromettere il weekend. Bisognerà restare concentrati sempre. Ci si divertirà, ma sarà anche molto stressante: nel 2015 riuscii a superare Tiago al via, poi combattei contro Sébastien Loeb e infine ebbi un incidente".



Tiago Monteiro (Castrol Honda World Touring Car Team): "Sarà la settimana più intensa dell'anno, come potete immaginare. Non solo per gli impegni con stampa e incontri vari, ma anche perché qui avrò i miei famigliari, i fan e tutto ciò che circonda il motorsport. Serviranno energie e pazienza, ma è ciò che mi piace di questo lavoro. Lunedì e martedì avrò impegni ed incontri, mercoledì farò dei giri in pista, comunque resterò a Vila Real per tutta la settimana. Non posso nascondere che sento una grande pressione, ma sono io il primo a mettermela".



Manuel Fernandes (RC Motorsport): “Sono davvero entusiasta. Due anni fa ho perso l’occasione di correre qui, ma sapevo che prima o poi mi sarebbe capitata nuovamente una chance da non farmi sfuggire. Stavolta non avrò alcuna pressione e penserò solamente a prepararmi bene. Sarò nella mia città, su una pista che conosco molto bene e non ho necessità di raggiungere risultati particolari. La cosa più importante sarà divertirsi”.