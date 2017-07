Anteprima: la rincorsa al titolo prosegue in Argentina

Il FIA World Touring Car Championship riprende la sua avventura in Sud America, dove per la seconda metà di stagione i primi 7 piloti si affronteranno partendo racchiusi da appena 37 lunghezze.

Il doppio podio conquistato in Portogallo ha consentito a Tiago Monteiro di tornare in testa al campionato precedendo per 4 punti Thed Björk e per 6 Nicky Catsburg. Norbert Michelisz, Mehdi Bennani, Tom Chilton e Rob Huff sono subito dietro, con "Huffy" che è l'unico a non aver ancora vinto nel 2017.



Termas de Río Hondo ospita la WTCC Race of Argentina per la quinta volta nella sua storia. Nella regione di Santiago del Estero in passato c'è sempre stata gloria per il tre volte Campione José María López, che però quest'anno non sarà presente avendo scelto di passare a FIA Formula E e World Endurance Championship.



A raccoglierne l'eredità ci proverà Néstor Girolami, Campione Súper TC2000 e pilota ufficiale del team Volvo Polestar Cyan Racing, che proprio lo scorso anno fece un test sulla pista di casa con la S60 TC1 ufficiale guadagnandosi il posto in squadra.



Nel 2016 stupì tutti Esteban Guerrieri, che al debutto nella serie con la Chevrolet della Campos Racing. L'argentino, che in giovane età ha combattuto contro Lewis Hamilton e Sebastian Vettel nelle formula minori, potrà contare sul supporto dei suoi fan.



"Sento di essere veloce e competitivo, sono solo stato molot sfortunato fino ad ora - ha detto Girolami - Ci cuole pazienza e dovrò fare del mio meglio per aiutare il team, dato che stiamo lottando per due titoli. Mancano cinque gare e io voglio concentrarmi al massimo per correrle bene, cosa che ho sempre fatto".



Opening Race e Main Race della WTCC Race of Argentina si svolgeranno domenica 16 luglio e andranno in diretta TV in tutto il mondo.



COSA CI ASPETTA

*Per la quinta scampagnata in Argentina del WTCC i primi 7 piloti partono per affrontare la seconda metà di stagione racchiusi da 37 punti in classifica.

*A conferma di quanto sia tirato questo Mondiale, sono già 7 i vincitori diversi di quest'anno, così come 4 marchi diversi di auto hanno trionfato almeno una volta. In 10 hanno condotto almeno un giro.

*Serratissima la lotta anche per il WTCC Trophy, con Rob Huff, Tom Chilton e Mehdi Bennani vicinissimi.

*I fan argentini faranno un grande tifo per i loro idoli, Néstor Girolami e Esteban Guerrieri.

*Il Turismo Nacional sarà evento di supporto del WTCC a Termas de Río Hondo, dove nell'arco del weekend vedremo ben 6 gare.



NOVITA' DEL 2017

*I team ufficiali Honda e Volvo Polestar se la vedranno coi privati

*Il calendario prevede il ritorno di Monza e Macao, più una nuova pista per la WTCC Race of China e l’anticipo a luglio della WTCC Race of Argentina

*Programma concentrato in soli due giorni

*Main Race più lunga, punteggi rivisti per la Top10 (nuova scala: 1=30 punti; 2=23; 3=19; 4=16; 5=13; 6=10; 7=7; 8=4; 9=2; 10=1)

*Non mancherà il WTCC MAC3, la prova a cronometro per le squadre ispirata al Tour de France

*Il nuovo “joker lap”, ispirato a quello del FIA World Rallycross, è stato introdotto per la WTCC Race of Portugal di Vila Real

*La riduzione dei costi passa per il nuovo format (Prove Libere 1 e 2 ora di 45′ e nessun test al venerdì)

*Tante novità pronte per i social media

*Una camera a 360° verrà montata su una macchina per capire come si trova il pilota nell’abitacolo



LE ULTIME SUI PILOTI

*Zsolt Dávid Szabó sostituirà Aurélien Panis alla Zengő Motorsport. Il 21enne ungherese balza nel Mondiale dopo aver vinto Gara 2 dell'ETCC a Vila Real.

*Kevin Gleason ha annnunciato che dalla WTCC Race of Argentina proseguirà la sua avventura con la RC Motorsport fino a fine stagione.

*Thed Björk dovrà affrontare un impegno in patria prima di volare in Argentina. Il pilota della Polestar Cyan Racing affiancherà il Principe Carl Philip Bernadotte nelle gare del GT svedese che si tengono a Falkenberg in questo weekend.

*Esteban Guerrieri ha già vinto a Termas de Río Hondo nel Súper TC2000 a giugno. In Gara 1 ha chiuso alle spalle di Agustin Canapino, per poi piazzare la sua Citroën davanti a tutti in Gara 2.

*Tom Chilton vinse la sua prima gara del 2016 proprio a Termas, pista sulla quale festeggiò anche il padrone del suo team, Sébastien Loeb.

*John Filippi in Argentina partì dalla pole della griglia invertita della Opening Race lo scorso anno.

*Ryo Michigami, Yann Ehrlacher, Gleason, Szabó non hanno mai corso a Termas de Río Hondo.

*Tom Coronel torna sulla sua Chevrolet, dopo che i meccanici della ROAL Motorsport hanno dovuto rimetterla a nuovo in seguito all'incidente occorso all'olandese nelle prove della WTCC Race of Portugal a Vila Real.