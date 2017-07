Applausi e complimenti per Ehrlacher

Yann Ehrlacher ha ricevuto diversi complimenti per la sua prima vittoria nel FIA World Touring Car Championship.

Arrivando in conferenza stampa, il francese è stato applaudito dai presenti.



"E' fantastico essere qui con gente come Tiago Monteiro e tutti gli altri - ha esordito il pilota della RC Motorsport - Seguo le loro gesta fin da quando ero bambino".



Monteiro ha dichiarato: "Yann è stato bravo, abbiamo visto lui e suo zio Yvan Muller assieme quando era piccolo e ora ha vinto anche una gara".



Mehdi Bennani ha aggiunto: "Ha fatto un'ottima gara e mi congratulo con lui per la vittoria, ne otterrà certamente altre".



"Complimenti a Yann per la sua prima vittoria nel WTCC - ha affermato Thed Björk - Mi ricordo quando vinsi la mia prima gara in Cina nel 2016, fu fantastico. Se lo è meritato".