Baldi e Wisniewski si dividono le vittoria di eSports WTCC in Cina

Gergo Baldi e Nikodem Wisniewski hanno vinto nelle gare di eSports WTCC a Shanghai domenica, mentre Márk Nándori ha sfruttato l'assenza di Alexander Dornieden per balzare al comando della classifica.

Qualifiche: Baldi comincia bene con la pole

Gergo Baldi si è confermato subito velocissimo conquistando la pole position. I favoriti del campionato, Jan Stange e Márk Nándori, hanno chiuso in Top10, mentre il leader Alexander Dornieden ha consentito a questi ultimi due di accorciare le distanze in classifica.



Division 1, Gara 1: un ungherese sugli scudi

Baldi (Wauters Automotive) è scattato meglio del compagno di squadra Kevin Siggy Rebernak. Stange ha perso terreno, mentre Nándori è partito insolitamente aggressivo recuperando posizioni. Baldi ha allungato, Rebernak si è invece ritrovato a lottare con Kévin Leaune per la seconda posizione; questo ha consentito a Nándori e Bence Bánki di avvicinarsi in classifica. Il francese ha desistito all'attacco di Leaune, lasciando strada anche a Nándori poco dopo al tornantino scivolando indietro, con Bánki che alla fine ha chiuso terzo dietro a Leaune e Baldi. Quarto Nándori, Stange ottavo.



Division 1, Gara 2: Wisniewski vince all'ultimo

Norbert Leitner ha sfruttato al meglio la pole della griglia invertita per comandare gran parte della gara, ma Nikodem Wisniewski (FEEDER Ragnar Simulator) lo ha passato all'esterno dell'ultima curva prendendosi il primo successo. Leitner ha chiuso secondo, con Márk Nándori a completare il podio e a balzare al comando in campionato. Guillaume Theot era in Top3 inizialmente, ma ha dovuto cedere il passo a Wisniewski e Nándori. Jan Stange ha visto invece sfumare le speranze di podio per un contatto con Wisniewski. Poco dopo si è trovato a lottare con Kévin Leaune. Problemi tecnici hanno impedito a Baldi di vincere ancora, ritirandosi nelle fasi iniziali.



Division 2: Razeyre vince un grande duello

Tommy Razeyre ha ottenuto il suo quarto successo dell'anno battendo Adam Stivin, Mesca Vlad e Manuel Alves.



Cliccate quiper rivedere le azioni di eSports WTCC a Shanghai.