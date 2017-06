Bennani e Michelisz si impongono a Vila Real nel debutto del Joker Lap

Mehdi Bennani e Norbert Michelisz hanno trionfato nella WTCC Race of Portugal di oggi pomeriggio, dove per la prima volta nel Mondiale ha debuttato il "joker lap".

Durante Opening Race e Main Race a Vila Real i piloti hanno affrontato un percorso alternativo, ideato per aumentare le chance di sorpasso su una pista cittadina dove è difficile compierne.



Tiago Monteiro è invece salito per due volte sul podio e il pilota della Honda torna in vetta al campionato per la gioia dei suoi tifosi: "Senza il "joker lap" non sarebbe stato possibile salire sul podio per due volte. Secondo me è stato un successo, faccio i complimenti ad Eurosport Events e François Ribeiro. Non era facile mettere in pratica quest'idea, ma alla fine ha funzionato e tornerà utile ed interessante per il futuro".



Monteiro ha rimontato dal settimo al secondo posto nella Opening Race, per poi concludere terzo nella Main Race alle spalle di Thed Björk (Polestar Cyan Racing), anche lui per due volte sul podio con la sua Volvo S60 TC1.



Bennani (Sébastien Loeb Racing) si è invece regalato la seconda vittoria stagionale nella Opening Race, mentre per Michelisz, partito dalla pole position, è stato il primo successo del 2017.



Due conclusioni in Top6 anche per Tom Chilton e la sua Citroën, mentre Rob Huff (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ha dovuto rimontare nella Main Race dopo aver stallato al via. Il britannico si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy e la vittoria nel WTCC Trophy.



Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing) si era presentato da leader del Mondiale, ma scivola al terzo posto a -10 da Monteiro dopo aver concluso quarto e quinto le due gare portoghesi. Il debuttante Manuel Fernandes (RC Motorsport) le porta a termine entrambe, mentre un problema tecnico occorso alla Civic WTCC di Ryo Michigami ha privato il giapponese di un buon risultato, dopo che fra l'altro partiva dalla pole nel primo round.



LE PAROLE DEI VINCITORI



Mehdi Bennani(Opening Race): "Sono molto contento di aver vinto qui, in casa di Monteiro. E' stata durissima, l'unico messaggio che ho ricevuto via radio dal mio ingegnere è stato "spingere". Probabilmente non è il migliore da sentire quando corri su un tracciato come Vila Real, ma sono riuscito a guadagnare sugli altri senza commettere errori. Quando ho effettuato il "joker lap" avevo un buon margine e tutto è andato benissimo fino alla fine. Sono felicissimo".



Norbert Michelisz(Main Race): "Dopo le qualifiche, sapevo che avevo una vettura in grado di vincere la Main Race. La mia partenza nella Opening Race non è stata il massimo, so che debbo migliorare sotto questo aspetto. Nella seconda gara è andata bene, poi ho visto Huff stallare e creare scompiglio; questo mi ha consentito di scappare via. Dal secondo giro in poi si è trattato di non commettere errori. Fare il "joker lap" non è stato semplice perché eravamo d'accordo di effettuarlo presto, mentre secondo me bisognava aspettare il momento migliore per poi restare davanti. Sono contento perché questo risultato mi dà fiducia in vista del resto della stagione, specialmente la pole position in qualifica. Intanto mi godo la vittoria, poi pensiamo all'Argentina".