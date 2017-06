Bennani insidia i migliori

Mehdi Bennani non si è detto fra i pretendenti al titolo piloti del FIA World Touring Car Championship, ma vuole comunque giocare un ruolo importante in questo 2017.

Grazie alla seconda vittoria stagionale conquistata domenica a Vila Real, il marocchino si è portato a -31 punti dal leader Tiago Monteiro quando mancano 10 gare alla fine.



Il Campione in carica del WTCC Trophy non è certamente uno da sottovalutare e lui stesso ne è convinto.



"In termini di prestazioni siamo tutti molto vicini e l'obiettivo è prendere punti dappertutto, per poi arrivare in Qatar all'ultimo evento e vedere come andrà. Non credo di essere in corsa per il titolo, ma sicuramente posso dire la mia e fare una buona stagione. Diciamo che darò fastidio ai migliori".