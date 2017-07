Bennani positivo nonostante la zavorra

Mehdi Bennani è riuscito a salire sul podio nella WTCC Race of Argentina nonostante un'auto molto pesante.

La Citroën C-Elysée WTCC del marocchino a Termas de Río Hondo ha dovuto correre con 80kg di peso aggiuntivo, il che non faceva ben sperare.



Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha però chiuso secondo nella Opening Race e quinto nella Main Race, arrivando alla pausa estiva da quarto in classifica generale.



"Il secondo posto è ottimo e ho fatto una bella gara, mentre nella Main Race ho lottato a lungo per la Top5 e penso che i risultati siano buoni dato che la nostra auto aveva una zavorra di 80kg a bordo. E' stato un weekend duro fin dall'inizio, però abbiamo combattuto e preso punti pesanti", ha commentato Bennani.