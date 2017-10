Bennani resta in corsa per il titolo

Mehdi Bennani non ha certo intenzione di dare addio al titolo del FIA World Touring Car Championship e promette battaglia per le gare che si terranno al Ningbo International Speedpark il weekend del 13-15 ottobre.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing attualmente occupa la quarta posizione in classifica assoluta a -36 dalla vetta.



In attesa di tornare al volante della sua Citroën C-Elysée, il marocchino ha parlato della sua prima metà di stagione ai microfoni di Eurosport: "Abbiamo preso tanti punti e siamo ancora in corsa per il titolo. Ci sono ancora tanti miglioramenti da fare per riuscirci, ma sono certo che un giorno il duro lavoro pagherà".



Bennani quest'anno si è imposto in Ungheria e in Portogallo, mentre nel 2014 a Shanghai firmò la sua prima vittoria nel Mondiale.