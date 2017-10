Björk, missione compiuta per… mezzo punto

Thed Björk è balzato al comando del FIA World Touring Car Championship dopo un weekend intensissimo vissuto in Cina.

Al Ningbo International Speedpark lo svedese doveva recuperare i 12 punti che lo separavano dalla vetta.



Con Tiago Monteiro assente per l'incidente dal quale sta recuperando, il pilota della Polestar Cyan Racing ne ha approfittato per superarlo nonostante il ritiro dalla Opening Race.



"La Opening Race è stata molto complicata perché si è verificato un problema elettrico a causa della pioggia - ha detto Björk - I meccanici hanno fatto un grandissimo lavoro rimandandomi in pista in tempo per la Main Race, sostituendo alcune componenti e ridandomi una macchina veloce. In Giappone torneremo a lottare, per me sarà importante farlo nuovamente ad alti livelli. Non vedo l'ora di correre. Vincere è sempre bello, ovviamente avrei preferito farlo in condizioni normali e spero di averne la possibilità in futuro nuovamente. Oggi è andata così, a Motegi spero di poter essere di nuovo in Top5".