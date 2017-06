Björk promuove il joker lap

Thed Björk ha promosso il "joker lap" introdotto domenica nel FIA World Touring Car Championship.

Lo svedese ha centrato due podi nella WTCC Race of Portugal a Vila Real e ha sfruttato il giro alternativo per superare Tom Chilton e chiudere terzo nella Opening Race.



"Il "joker lap" ha funzionato nonostante sia stata una novità introdotta all'ultimo momento. Vedremo se tornerà ad essere utilizzato in futuro, sicuramente sulle tattiche ha influito e regalato emozioni in più. All'inizio c'era un po' di preoccupazione, come è normale, però è andato bene", ha commentato il pilota della Polestar Cyan Racing.



Grazie ai due podi, Björk sale al secondo posto della classifica piloti a -4 da Tiago Monteiro.