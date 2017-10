Björk pronto per una dura lotta

Thed Björk è prontissimo per affrontare quella che ha definito una lotta durissima per la conquista del titolo 2017 del FIA World Touring Car Championship.

Il concorrente della Polestar Cyan Racing si presenterà alla WTCC JVCKENWOOD Race of Japan del prossimo weekend da leader della classifica piloti con 0,5 punti di vantaggio su Tiago Monteiro, che però in Giappone non correrà.



"E' bello tornare in Giappone, c'è una fantastica atmosfera e sono contento di correre in un posto del genere - ha detto lo svedese prima di volare a Motegi - Penso sempre a prendere il massimo dei punti, ma ragiono molto in ottica gara perché è lì che bisogna cercare di capitalizzare al massimo sfruttando tutto quello che hai. Sono felice di essere in lotta per il titolo e spero di restarci fino a fine stagione. Sono esattamente nella posizione in cui vorrei essere. Non sarà semplice come lo fu in passato per José María López, ora la sfida è più serrata il che rende tutto molto più interessante. Noi continueremo a combattere per il resto dell'anno perché è vero che sono davanti, ma non significa nulla".