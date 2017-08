Björk punta alla vittoria in Cina

Thed Björk ha tutta l'intenzione di vincere la FIA WTCC Race of China che si terrà dopo la pausa estiva.

Lo svedese è salito sul podio nella WTCC Race of Argentina e si ritrova a -12 dal leader del campionato Tiago Monteiro.



La Cina è il prossimo appuntamento del Mondiale e si svolgerà sul Ningbo International Speedpark il 13-15 ottobre.



"In Cina continuerò a lottare per vincere in entrambe le gare, questo è certo - ha detto il pilota della Volvo Polestar - Lo scorso anno a Shanghai vinsi la Opening Race e fu fantastico, il primo successo con la Volvo. Una vittoria resta sempre una vittoria e se te la meriti è giusto godersela".