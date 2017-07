Cambio di auto per Nagy

C'è un cambiamento molto importante per Dániel Nagy in vista delle prossime gare del FIA World Touring Car Championship che si terranno in Argentina nel weekend.

Il pilota della Zengő Motorsport potrà salire sulla Honda Civic WTCC dotata delle ultime specifiche lasciata libera da Aurélien Panis, che ha recentemente abbandonato la squadra per passare alla TCR International Series.



Il suo nuovo compagno di squadra, Zsolt Dávid Szabó, sul circuito di Termas de Río Hondo correrà invece con la Civic utilizzata fino all'ultimo appuntamento dall'ungherese.



Nagy ha preso i suoi primi punti iridati nella WTCC Race of Italy di aprile realizzando invece il giro più veloce nella WTCC Race of Morocco.