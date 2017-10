Catsburg ancora in corsa dopo gli alti e bassi della Cina

Nicky Catsburg resta ancora in corsa per il titolo di Campione del FIA World Touring Car Championship nonostante il weekend in Cina non sia andato benissimo.

Dopo essersi piazzato terzo nella Opening Race, il pilota della Polestar Cyan Racing ha chiuso settimo nella Main Race. Al Twin Ring Motegi, teatro della WTCC JVCKENWOOD Race of Japan, l'olandese si presenterà da quarto in classifica con 20 punti di ritardo dal leader e suo compagno di squadra Thed Björk.



"Ovviamente non posso dirmi contento del risultato della qualifica e mi secca parecchio non aver avuto lo stesso passo delle libere - ha ammesso Catsburg - Sono però felice per il team e per Néstor Girolami in modo particolare, dato che ha conquistato la sua prima pole".



"Sono contento dei punti presi in gara, soprattutto perché i miei rivali hanno chiuso dietro di me. Sul dritto soffrivo molto l'aquaplaning e alla curva 1 Guerrieri mi ha superato senza che riuscissi a difendermi e a seguirlo. Complimenti ad Esteban che guida una delle auto più vecchie del Mondiale, mi ha stupito molto il modo in cui è riuscito a scappare via, quindi bravissimo lui. In generale è stato un weekend di alti e bassi per me, dobbiamo capire cosa non ha funzionato in qualifica, ma abbiamo preso punti pesanti e sono impaziente di correre in Giappone".